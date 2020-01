© foto di Giuseppe Scialla

Luca D'Angelo, tecnico del Pisa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Cremonese: “Nelle ultime partite abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, ma ogni campionato ha la sua storia e può capitare un momento così. Non ci resta che continuare a giocare al massimo come abbiamo fatto e in questo senso la gara con la Cremonese rappresenta un bel banco di prova. Troveremo un avversario che vorrà imporre il proprio gioco, fare la partita, ma noi faremo altrettanto: vedremo poi chi sarà più bravo ad attaccare e difendere”.

Mancheranno ancora giocatori importanti anche se l’emergenza per fortuna sta passando:

“Gli assenti sono gli stessi: Meroni, Varnier ed Ingrosso infortunati oltre a Marconi squalificato. Dispiace soprattutto per Marconi perché avrebbe avuto bisogno di giocare con continuità ma si allenerà e rientrerà con il Chievo”.