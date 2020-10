Pisa, D'Angelo: "La nostra indole è vincere, ce la metteremo tutta". I convocati per il Vicenza

Una vittoria che ancora non è arrivata, ma che potrebbe essere la svolta per il campionato: il Pisa farà di tutto per centrarla domani in quel di Vicenza.

Della partita contro la formazione biancorossa, tra i toscani, ne ha parlato mister Luca D'Angelo: "Abbiamo giocato una gara buona a Chiavari, anche se il risultato è negativo, ma da allenatore dico che i ragazzi hanno disputato una gara giusta sotto tanti punti di vista, avrebbero meritato di più. Testa però al Vicenza, dobbiamo portare a casa la vittoria e giocheremo per farlo, non speculeremo niente, l'indole della squadra è quella: ci sta il malumore, anche la delusione, ma dobbiamo continuare a credere nelle cose che facciamo. Il campionato è lungo, diremo la nostra".

Nota sull'avversario: "Il Vicenza è una squadra esperta, una buona formazione, anche a Ferrara non meritava il ko. Ci attende una partita temibile. Abbiamo presto troppi gol, cercheremo già da domani di migliorare, dobbiamo evitare di allungarci e perdere l'equilibrio: ma questo nasce dalla foga, alle volte, di primeggiare sull'avversario".

Riportiamo di seguito i convocati. Ancora out Loria, che era risultato positivo al Covid-19

Di seguito i 23 che partiranno alla volta del Veneto:

PORTIERI: Kucich, Perilli

DIFENSORI: Belli, Benedetti, Birindelli, Caracciolo, Lisi, Meroni, Pisano, Varnier

CENTROCAMPISTI: De Vitis, Gucher, Marin, Masetti, Mazzitelli, Siega, Soddimo

ATTACCANTI: Alberti, Marconi, Masucci, Palombi, Sibilli, Vido.