Pisa, D'Angelo: "Mancano i playoff per rendere questo campionato eccezionale"

Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha parlato in conferenza stampa per commentare la vittoria conquistata dalla sua squadra contro l'Ascoli: "Abbiamo giocato una bellissima partita a mio avviso, contro una squadra forte, li abbiamo limitati bene, praticamente non hanno avuto occasioni. Noi anche prima del secondo tempo potevamo chiuderla, la squadra ha giocato una grande partita ed è un ringraziamento per quello che hanno fatto oggi i tifosi, è stato emozionante per me ed i ragazzi, il trasporto dall'hotel allo stadio è stato un gesto incredibile. Nessuno chiedeva niente, volevano solo ringraziarci per la salvezza, ovviamente dedichiamo la vittoria a tutti i tifosi pisani.

Filotto storico senza tifosi sugli spalti? C'è quel dispiacere, diciamo che abbiamo fatto la fortuna delle radio e di Dazn, a livello di auditel non abbiamo eguali.

Playoff? Abbiamo fatto 37 partite tutte molto tirate contro tutte le avversarie, adesso manca la partita col Frosinone, cercheremo di fare punti per arrivare ai playoff.

Massucci e Vido in campo? Sono due giocatori molto forti, mi sento di ringraziare personalmente Gaetano Masucci, ho visto il sacrificio per recuperare dall'infortunio a tempi di record.

Cosa mi è piaciuto di più e cosa di meno? Di più mi è piaciuto lo spirito con cui la squadra ha affrontato la partita, oggi non c'è niente che non mi sia piaciuto dei ragazzi, hanno messo testa, anima, cuore e tecnica, a sinistra abbiamo lavorato alla grande.

Noi e il Frosinone a pari punti? E' una bella soddisfazione, ora la dobbiamo completare venerdì, non sarà semplice perchè il Frosinone è una grande squadra, abbiamo dimostrato di essere altrettanto una grande squadra. E' stata una stagione lunghissima, i ragazzi hanno sempre tenuto non solo testa ma tutto il bacino fuori dall'acqua, abbiamo fatto un grande campionato, manca solo il passaggio ai playoff per renderlo eccezionale".