Pisa, D'Angelo: "Mercato? Il club si fa trovare pronto. Noi testa al campo"

Prima trasferta stagionale in Serie B per il Pisa, che domani sarà impegnato sul campo della Juve Stabia. A parlare del match, in conferenza stampa, è il tecnico Luca D'Angelo: "Sarà una gara di grande intensità a livello di impatto fisico perché il campo non è grandissimo e si affrontano due squadre che fanno di questo aspetto una delle armi migliori. Noi abbiamo tutti a disposizione, a parte Moscardelli, Liotti e Pesenti, che è sul mercato, quindi arriviamo bene contro una delle formazioni che lo scorso anno, in un girone complicato, ha vinto con grande merito: anche a Empoli, poi, hanno fatto una buonissima partita. Hanno cambiato spesso modulo, non sappiamo ancora come ci affronteranno, ma noi siamo pronti a ogni evenienza, così come a giocare sul sintetico, che non deve essere per noi un alibi".

Andando poi al mercato: "Varnier è stato un grande colpo, la società è stata molto brava a battere la concorrenza, e sono davvero felice del suo arrivo: se non si fosse infortunato, lo scorso anno avrebbe fatto un campionato strepitoso, è in orbita nazionale, non dimentichiamolo. Un altro attaccante? Credo che la società saprà nuovamente fare le sue mosse, se ci saranno occasioni le sfrutterà, altrimenti il quinto lo farà Giani, che abbiamo portato su dalla Primavera".

Conclude poi: "C'è buona qualità tecnica e fisica, ma è quello che ci aspettavamo. Ogni campionato ha le sue difficoltà, siamo noi che dobbiamo pedalare per stare alla pari degli altri. Abbiamo anche dei singoli che possono risolverci qualche problema, ma è la squadra che conta".