Pisa, D'Angelo: "Moscardelli eccezionale. Dedico la vittoria ai tifosi"

Fonte: pisanews.net

Torna a sorridere il Pisa, che batte in trasferta il Trapani per tre reti a uno, trascinato da un Moscardelli travolgente. Questa l'analisi al termine del match del tecnico dei nerazzurri, Luca D'Angelo: "Abbiamo provato tutta la settimana questa soluzione per non dare punti di riferimento e siamo soddisfatti per questa vittoria. Il gol di Davide Moscardelli è stato eccezionale. De Vitis ha subito una botta ad una costola, ma ha giocato una grande partita. Loro hanno avuto due o tre occasioni che noi siamo stati bravi a neutralizzare. Siamo soddisfatti e dobbiamo ringraziare i 150 tifosi che ci hanno seguito a Trapani e che sono stati eccezionali. Il successo lo dedico a loro".