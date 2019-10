Pisa, D'Angelo: "Nessuno è invincibile, possiamo battere la Salernitana"

Dopo il ko nel derby contro il Livorno, in casa Pisa è tempo di pensare alla sfida contro la Salernitana, che si giocherà domani per il turno infrasettimanale previsto dalla Serie B. Di questo, ha parlato il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo: "Dobbiamo guardare avanti e allenarci, non ci è neppure stato il tempo di pensare dopo al Livorno, dove comunque l'unico errore grosso che abbiamo commesso è stato sul gol preso: il risultato negativo rimane nelle statistiche, ma la prestazione non è mancata. La squadra chiaramente non ha preso bene la sconfitta, la sensazione di pareggiare, ma anche di vincerla, l'avevamo, capisco i tifosi ma noi ora dobbiamo giocare al massimo a partire da domani sera: dobbiamo cercare di giocare bene, a calcio, e continuare a dare tutto quello che abbiamo".

Sulla squadra: "De Vitis ieri si è allenato con la squadra, oggi dovrebbe fare lo stesso quindi credo sia a disposizione, mentre su Moscardelli, che viene da un infortunio lungo, dobbiamo fare valutazioni: sarà della partita, ma c'è da capire se farlo partire dall'inizio o se farlo subentrare. Sul resto, farò prima valutazioni fisiche e poi tattiche, sono passate solo 48 ore dalla gara: se le risposte saranno positive, giocheranno gli stessi, sennò si cambia. Ma di sicuro non è un problema di moduli, l'importante è portare avanti l'identità in cui si crede, senza neppure adattarsi troppo all'avversario. Izzillo? Sta bene e si impegna, è solo una scelta tecnica, ma mi auguro di dargli a breve lo spazio che merita. Di fatto abbiamo tutti a disposizione, non ci preoccupano le partite ravvicinate".

Sull'avversario: "La Salernitana non gioca a ritmo alto, ma è molto tecnica e di palleggio difensivo, con giocatori bravi. Visto chi è il mister, hanno un'organizzazione di gioco importante. Se sono preoccupato? Lo sono sempre, nel calcio c'è sempre da temere ogni avversario. I campani sono forti, ma allo stesso tempo credo che si abbiano le possibilità di vincere domani, nessuna formazione è imbattibile: ho un'idea importante della mia squadra, domani faremo la partita giusta. Siamo in una posizione di classifica così, diciamo a bagnomaria, ma possiamo farcela: basta attaccare con foga, da subito".