Pisa, D'Angelo "Non avremmo meritato di perdere. Abbiamo creato tanto e rischiato poco"

Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Virtus Entella, il tecnico del Pisa Luca D'Angelo parla di risultato bugiardo per quanto visto sul campo: "Difficile spiegare la partita di oggi perché non avremmo meritato di perdere, ma il risultato dice 3-1 per i liguri. Abbiamo creato tantissimo, ma non siamo riusciti a segnare quindi mi tendo la prestazione anche se è strano dirlo dopo questo risultato. - continua D'Angelo - Per me è faticoso giudicare questo tipo di partita in maniera negativa perché i ragazzi hanno fatto quello che dovevano senza rischiare molto, almeno fino al loro terzo gol. Sul secondo gol abbiamo commesso un errore grave, mentre sull'ultimo eravamo sbilanciati. Ora dobbiamo cercare di rimediare a questi errori, ma non è tutto da buttare".