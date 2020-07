Pisa, D'Angelo: "Non guardiamo troppo la classifica, pensiamo solo a fare punti"

Playoff che non sono un miraggio, playoff da agganciare. Il Pisa domani scenderà in campo con un certo obiettivo, ma davanti a sè avrà un Trapani in piena corsa per la salvezza.

Di questo, alla vigilia del match, ne ha parlato il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo: "I ragazzi sono consapevoli che sono tutte gare ravvicinate, c'è bisogno di tutti, non è da pensabile giocare tante partite così con la stessa formazione, e quelli che sono a disposizione sono tutti pronti. A ogni modo dobbiamo sempre giocare secondo quelle che sono le nostre caratteristiche, dobbiamo dare densità, intensità e organizzazione, dobbiamo essere una formazione difficile da affrontare: fare punti è importante, ma non guardiamo troppo la posizione di classifica, dobbiamo solo essere concentrati sul discorso partita. E chiaramente pensare prima a mantenere la categoria, poi fare le valutazioni del caso, anche perché comunque stiamo sempre giocando contro chi ha ancora da chiedere molto al campionato. Ma tutto quello che abbiamo lo abbiamo meritato, e anche domani scendere in campo con una certa verve".