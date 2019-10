Pisa, D'Angelo: "Non meritavamo di perdere. Sono fiducioso"

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo commenta così il match perso contro il Livorno: “Non meritavamo di perdere. Abbiamo giocato molto bene, forse la migliore delle ultime sei. Non dobbiamo dimenticarci che siamo una neopromossa quindi è normale incontrare delle difficoltà. Io sono fiducioso, il campionato è ancora molto lungo. Vero che non vinciamo da sei partite però penso che la squadra stia giocando bene e oggi non avrebbe meritato la sconfitta. Il rammarico è per tutta la gente che ci ha seguito. E’ stato un bellissimo derby sia sugli spalti che in campo. Le squadre si sono affrontate con grande veemenza ma in maniera corretta. Se penso a quante volte ci siamo presentati in zona gol non posso che essere soddisfatto. Il Livorno non è mai stato veramente pericoloso. De Vitis pensiamo di poterlo recuperare per martedì, non era in grado di giocare una gara di questa intensità. La squadra deve essere delusa dal risultato ma non dalla prestazione”, riporta Tuttopisa.com.