Pisa, D'Angelo non si accontenta: "Occasione persa, oggi dovevamo vincere"

vedi letture

Il Pisa torna da Vicenza con un punto dopo aver giocato in inferiorità numerica per più di un tempo. Il tecnico Luca D'Angelo analizza così la sfida del Menti: "Abbiamo giocato con grande ardore, fin da subito. Ci son state diverse situazioni nel corso della gara a volte favorevoli e a volte sfavorevoli, ma il fatto che abbiamo giocato 50 minuti in dieci è una nota di merito dei ragazzi per il risultato ottenuto".

Si è rivisto lo spirito del Pisa?

"A livello di impegno non ho niente da rimproverare ai ragazzi, neanche nelle scorse partite. Abbiamo fatto 4 gol, ma il rammarico è che avendo fatto tutti questi gol fuori casa non siamo riusciti a vincere. Come c’è un episodio negativo veniamo puniti, lo dicono i numeri e dobbiamo porre rimedio a questa situazione quanto prima".

Qual è il rammarico maggiore?

"I ragazzi hanno approcciato bene la partita, anche se siamo passati in svantaggio, l’abbiamo ribaltata, ma si vedeva che eravamo in palla. Dopo il gol c’è stata l’espulsione e poi c’è stato subito il pareggio su punizione. Questo è il rammarico più grande che ho perché se fossimo rientrati in vantaggio secondo me nella ripresa sarebbe stata una partita diversa".

Punto guadagnato o due punti persi?

"La vedo come un’occasione persa, senza nulla togliere al Vicenza, una squadra forte con un bravissimo allenatore. Oggi dovevamo vincere secondo me".

Cosa manca per trovare la prima vittoria?

"Dobbiamo allenarci con grande attenzione evitando gli errori che stiamo commettendo. Abbiamo perso tre gol su calcio piazzato, difficile colpevolizzare i difensori. La difesa anzi ha tenuto anche molto bene in tutti e quattro gli interpreti. Dobbiamo continuare così nella fase offensiva e di possesso perché la facciamo molto bene”.