Pisa, D'Angelo: "Partita cambiata in cinque minuti, la potevamo vincere"

Il Pisa vede sfumare in extremis la vittoria contro il Chievo. Il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo analizza in sala stampa il 2-2 col Chievo: “Ad un quarto d’ora dalla fine eravamo in vantaggio di due gol e la partita sembrava ormai chiusa, ci difendevamo con ordine e il Chievo non si rendeva pericoloso. Poi c’è stato il 2-1 su calcio d’angolo, l’espulsione di Siega e all’ultimo minuto abbiamo preso il gol del pareggio. É stata una partita dura da parte di entrambe le formazioni, la stavamo gestendo nella maniera giusta e le occasioni più grosse per raddoppiare le abbiamo avute noi".

La squadra sta dando comunque risposte importanti.

“Stiamo facendo bene oltre per i risultati anche per le prestazioni, oggi la squadra non è stata brillantissima però aveva interpretato bene la partita. Abbiamo fatto due gol alla miglior difesa del campionato e ne abbiamo sfiorati altrettanti. Ovviamente c’è un po’ di tristezza per il risultato finale, però va bene così. La squadra ha fatto una partita maschia, sono soddisfatto della prestazione”.

Perchè ha deciso di passare al 4-4-2?

“Nel primo tempo abbiamo un po’ sofferto sulla destra, nel secondo tempo siamo passati al 4-4-2 e secondo me era le scelta giusta, infatti il Chievo è calato molto. La partita poi è cambiata in quei cinque minuti in cui abbiamo subito gol ed espulsione, in dieci contro una squadre come il Chievo che allarga bene il gioco non è facile. Hanno trovato il 2-2 con un grande gol e c’è poco da rimproverare ai giocatori, è stato molto bravo Ciciretti”.

C'è rammarico per aver preso gol su calcio piazzato?

“Sono riusciti a spizzare questa palla che è passata attraverso tante gambe, durante la gara non ricordo parate di Perilli. Il Chievo era manovriero anche per caratteristiche dei giocatori, ma noi potevamo portare a casa la vittoria”.

A Cosenza sarà un'altra gara difficile?

“Le partite sono tutte complicate, il campionato di B è avvincente però abbiamo una squadra che può andare a giocarsela benissimo anche a Cosenza”.