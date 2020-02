vedi letture

Pisa, D'Angelo: "Peccato per il risultato ma la prestazione c'è stata"

L'allenatore del Pisa Luca D'Angelo, dopo la sconfitta con l'Empoli, ha parlato così in conferenza stampa: "Contro le big la mentalità della squadra è stata sempre giusta e anche oggi lo è stata. Fino al 95' credo che anche i tifosi normali si siano divertiti a vedere giocare il Pisa: non ci si annoia perché abbiamo giocatori che in campo lasciano tutto quello che hanno. Ho visto tante cose positive. Il gol di Masucci è stato una grandissima rete, purtroppo hanno fatto grandissimi gol anche gli avversari".

Le prossime partite?

"A Coverciano ti insegnano a dire che ogni partita è decisiva. Se c'è la possibilità di recuperare in classifica lo faremo: noi dobbiamo continuare a giocare con questo spirito, segnando il più possibile. Non dobbiamo giocare con i calcoli".

La partita?

"Nel calcio la cosa più difficile è segnare. La squadra però ha giocato bene, ci ha messo l'anima e dobbiamo essere soddisfatti da questo punto di vista. Purtroppo non è arrivato il risultato".

I gol falliti da Fabbro?

"La palla gli è rimasta troppo sotto e non è riuscito a calciarla. Capita, in 10 minuti ha fatto 100 scatti verso la porta avversaria e ha messo in difficoltà l'Empoli: ci sta di sbagliare".