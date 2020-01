Fonte: pisachannel.tv

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Benevento: "Affrontiamo un avversario forte che, classifica alla mano, ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutte le altre squadre; però in questa sosta abbiamo lavorato bene e sono convinto che possiamo fare una grande partita. Contro le prime della classe abbiamo fatto punti e questo significa che il campionato è equilibrato e dipende molto da noi, dal nostro atteggiamento, perché in una partita secca possiamo giocarcela con chiunque“.

Che Pisa vedremo?

“Dovremo fare una partita giusta dal punto di vista difensivo e cercare soprattutto di fare gol perché andare a Benevento e pensare di difenderci e basta sarebbe un suicidio“.