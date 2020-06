Pisa, D'Angelo: "Per la ripresa incognite fisiche e organizzative, ma i giocatori sono dei pro"

Luca D'Angelo, allenatore del Pisa, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, proiettandosi alla ripresa della Serie B: "Anche nel momento più difficile ero convinto che la situazione sarebbe migliorata. Complimenti a Gravina, è stato il mio presidente per tre anni a Castel di Sangro e so che riesce a ottenere sempre ciò che vuole. Impossibile dire che campionato sarà, dopo 3 mesi di stop. Ci sono incognite sotto l’aspetto fisico e organizzativo, ma non mentale. I giocatori sono professionisti, sanno come riattaccare la spina. Ho ritrovato tutti in buone condizioni, da soli si sono allenati bene".