Pisa, D'Angelo: "Playoff? Vietato fare calcoli. Solo vincendo domani faremo un passo avanti"

Trasferta in quel di Cosenza per il Pisa di Luca D'Angelo. Un match, quello del 'Marulla' importante per i toscani in chiave playoff. Ecco, nel merito, il pensiero del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Arriviamo nel modo giusto a questa partita, stiamo bene e a parte Pinato (squalificato) e Belli (infortunato) abbiamo tutti a disposizione. Abbiamo lavorato con molta attenzione in questa settimana perché sappiamo di dover affrontare una partita difficile per cui dovremo farci trovare pronti dal punto di vista tecnico, tattico e motivazionale. Dobbiamo vivere questa fase senza fare troppi pensieri. Se vinciamo facciamo un passo avanti, altrimenti rimaniamo dove siamo: questo è il modo più semplice di ‘leggere’ la nostra classifica attuale. Le tre gare ravvicinate? Inutile fare calcoli, ragioniamo partita dopo partita: a Cosenza manderemo in campo la formazione migliore, da sabato penseremo all’Ascoli“.