Pisa, D'Angelo: "Pordenone verticale. Dovremo attaccarli"

Posticipo del lunedì per il Pisa di Luca D'Angelo. In programma all'Arena Garibaldi c'è il match contro il Pordenone di Attilio Tesser. Sulla sfida contro i Ramarri il tecnico nerazzurro si è espresso in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato da TuttoPisa.com: “Affrontiamo una squadra che sta facendo un grande campionato, probabilmente ci saremmo aspettati altre squadre in quella posizione. Ho visto alcune partite e giocano molto bene. Sarà una partita complicata e da parte nostra servirà una grande partita. Sono una squadra che bada al sodo, verticalizza verso le punte – cosa che noi facciamo poco. Come struttura e intensità ci sono delle similitudini tra noi e loro. Servirà determinazione, grande attenzione tattica e tecnica per provare a vincere contro un avversario molto in forma. Se ci riusciremo giocheremo in attacco provando a fare la partita ed imporre il nostro gioco. Questo è l’atteggiamento che cerchiamo sempre di avere. Poi ovviamente c’è anche la bravura dell’avversario che magari ci chiude in fase difensiva, e da questo punto di vista dobbiamo fare meglio. Dobbiamo valutare Izzillo e Di Quinzio che non sono al meglio e non sappiamo se recupereranno“