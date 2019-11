Pisa, D'Angelo: "Prestazione negativa, sconfitta meritata"

Luca D'Angelo

Il tecnico del Pisa, Luca D’Angelo, commenta nella zona mista dell’Adriatico la brutta prestazione col Pescara: “Abbiamo visto un Pisa negativo sotto molti punti di vista, perdendo in maniera meritata. Eravamo partiti bene poi il loro gol ha capovolto la situazione. Abbiamo avuto una reazione nervosa ma non sul piano tattico e questa a mio avviso è stata la cosa peggiore. Borrelli ha colpito troppo solo, doveva esserci sicuramente un nostro giocatore in quella zona del campo. Pensavo e speravo che scattasse la scintilla dopo il rigore parato da Gori ed invece non siamo mai riusciti ad accelerare. Abbiamo fatto troppo poco per uscire indenni da qua. Forse ho sbagliato anche qualche valutazione sulla condizione fisica dei giocatori. Il Pescara è una squadra molto tecnica, forte nel palleggio. La reazione al loro gol non è stata positiva, le partite si possono sempre raddrizzare anche con un po’ di fortuna. A Livorno meritavamo il gol, oggi no, mi auguro che sia soltanto una giornata storta. Dispiace in particolar modo per la nostra gente che ci ha applaudito fino alla fine nonostante la giornata non positiva".