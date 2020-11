Pisa, D'Angelo: "Pronti ad affrontare la Reggina anche con diversi assenti, daremo il massimo"

Domani sera il Pisa sarà di scena in casa della Reggina per il posticipo di Serie B. Una sfida che il tecnico nerazzurro Luca D’Angelo descrive così: “Come ogni gara di questo campionato dovremo dare il massimo e servirà una prestazione forte per raggiungere l’obiettivo. La Reggina è una buona squadra, con giocatori che hanno giocato anche nella Massima serie e sta giocando un buon calcio: vedendo le loro partite possiamo dire che hanno raccolto meno di quanto meritato“.

I nerazzurri arrivano a questa sfida con qualche assenza: “Mancheranno Varnier, Masetti e Pisano (squalificato, ndr); Giani è fermo e Quaini tornerà in gruppo la prossima settimana. Però abbiamo una rosa che ci permette di poter lavorare al meglio. Mi dispiace solo non aver potuto dare continuità alla prova di Vicenza perché a mio avviso la squadra aveva dimostrato di essere in crescita: però ci siamo preparati bene questa settimana e siamo pronti“.