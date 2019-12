Pisa, D'Angelo: "Ripartire dal secondo tempo contro l'Entella"

Della gara serale contro il Trapani, nella conferenza stampa settimanale, in casa Pisa ne ha parlato il tecnico Luca D’Angelo: “E’ vero che nelle gare casalinghe il Trapani da qualcosa in più, ma noi dobbiamo avere la convinzione di fare la partita con le nostre caratteristiche per cercare di vincerla. Alla fine anche la gara contro l’Entella, a livello di prestazione, mi ha dato molta soddisfazione, ha dimostrato che la squadra sta bene, e in Sicilia dovremmo solo cambiare il risultato emerso contro i liguri: ma ripartire da quel secondo tempo va bene”.

E sulla rosa: “Il rientro di Pinato è molto importante, puntiamo molto sulla sua prestazione, è uno dei 14 che può giocare. Siamo in 20 a Trapani, ma ne bastano poi 14. Chi è partito comunque sta bene, abbiamo giocatori offensivi: non punte vere e proprie ma calciatori forti nel tiro da fuori e nell’inserimento, se siamo una delle squadre che ha portato più gente al gol qualcosa vuol dire”.

Conclude poi: “L’aspetto agonistico e di intensità è sempre fondamentale, poi c’è l’aspetto tattico: dobbiamo cercare di stare più possibile in campo senza dare palla agli altri. Non è un discorso di sintetico, a giocarci una volta non cambia nulla, siamo abbastanza tecnici”.