Pisa, D'Angelo: "Salvezza grande risultato. Playoff? Ci proveremo fino alla fine"

Il tecnico del Pisa Luca D'Angelo analizza la sconfitta in pieno recupero col Cosenza: "Abbiamo fatto un primo tempo non positivo anche se avevamo il pallino del gioco mentre il secondo tempo è stato molto buono. Dispiace perdere così".

Ancora un sconfitta nel finale in trasferta.

"Hanno messo una gran palla che ha tagliato tutta la nostra difesa. A quel punto dopo il gol subito era difficile recuperarla. Siamo tristi per il risultato di oggi perchè almeno il pareggio lo avremmo meritato".

Cosa è mancato nel primo tempo?

"Nel primo tempo eravamo farraginosi nel muovere la palla anche se loro hanno avuto solo un'occasione con Riviere. Nella ripresa siamo partiti bene, facendo la partita e pareggiando. Mi auguravo anche di poterla vincere, poi è arrivato il gol del Cosenza".

Nonostante la sconfitta il Pisa è matematicamente salvo.

"Oggi non è un bel giorno perchè fa male perdere così, però la salvezza acquisita con due giornate di anticipo è un grande risultato per la squadra, non perchè non abbia le qualità per fare qualcosa di più ma perchè questo campionato è difficilissimo. Ci sono squadra che sono partite con obiettivi più importanti e sono ancora in lotta mentre il Pisa si è salvato in carrozza. I tifosi devono comunque sapere che noi ce la giocheremo fino alla fine cercando di arrivare agli spareggi promozione.

Adesso la sfida con l'Ascoli.

"Lunedì daremo grande battaglia per ottenere i punti che ci separano da questo traguardo. Nello spogliatoio c'è grande voglia di rifarsi. Se vinciamo possiamo poi giocarcela nello scontro diretto col Frosinone".