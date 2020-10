Pisa, D'Angelo: "Serve equilibrio senza perdere intensità e aggressività"

In vista della sfida contro la Cremonese il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra forte, guidata da uno degli allenatori più bravi ed esperiti della categoria. Non ha iniziato nel migliore dei modi, ma questo significa poco e per questo servirà il giusto equilibrio senza togliere nulla alle nostre caratteristiche principali che sono intensità e aggressività. - continua D’Angelo come riporta il sito del club - I ragazzi stanno bene, mancheranno soltanto Meroni ed Alberti. Molto probabilmente giocheremo su un campo pesante e questo influirà anche sulle scelte da fare. Ma come sempre dobbiamo tenere ben presente che con i cinque cambi a disposizione possiamo determinare il risultato anche nel finale. Apertura degli stadi? Direi molto parziale, ma ci auguriamo di poter dare una soddisfazione ai nostri tifosi, sia quelli che saranno con noi all’Arena, sia a tutti gli altri che ci seguiranno in TV, sui social, via radio, con ogni mezzo“.