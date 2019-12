Pisa, D'Angelo: "Serviranno volontà e attenzione per battere il Cosenza"

Conferenza stampa pre gara in casa Pisa, con mister Luca D'Angelo che ha parlato del match contro il Cosenza, in programma domani in terra toscana: "Abbiamo tre gare molto ravvicinate, ma è chiaro che dobbiamo pensare di volta in volta, e ora conta di più la gara contro il Crotone. Recuperiamo Di Quinzio e De Vitis, per il resto non ci sono grande novità. Ho le idee abbastanza chiare su chi giocherà, abbiamo la possibilità di schierare una o due punte, indipendentemente da come si metterà il Cosenza in difesa. Loro sono una squadra di grande qualità, sta ottenendo meno di quello che meriterebbe, e sarà una partita difficile: servirà un Pisa con grande volontà e attenzione. Braglia? E' un allenatore esperto ma nello stesso tempo innovativo, le sue squadre propongono un calcio offensive".

Il mister prosegue poi: "Gli infortuni fanno parte del percorso di una stagione, ci sono pochissime squadre che non ne hanno, e in più noi abbiamo pagato anche la pioggia di questi mesi che ha costretto i giocatori a grossi sforzi per stare in piedi durante la settimana: ma ho visto davvero grande maturità da parte della squadra, sopperiamo ad assenze importanti, e in più abbiamo dalla nostra il pubblico amico: noi dovremmo essere una squadra costante e determinata da inizio a fine gare, il pubblico ci trascinerà".

Sul mercato: "A livello numerico ci siamo, stiamo sopperendo bene alle assenze, poi è tutto migliorabile e sono convinto che la società se avrà la possibilità di migliorare la rosa lo farà come accaduto l’anno scorso quando è stato fatto un mercato fantastico. Confido molto nelle capacità gestionali di Gemmi e Corrado”.