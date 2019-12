Pisa, D'Angelo: "Si può vincere con chiunque senza esser presuntuosi“

Nell'intervista che Luca D'Angelo ha rilasciato alle telecamere di 50 Canale, come riferisce tuttopisa.com, è stato tracciato anche un bilancio della prima parte del campionato, che ha solo tre giornate da giocare prima di arrivare al suo termine: ”A Livorno non meritavamo di perdere così come non meritavamo di vincere con lo Spezia. Con l’Entella ho rosicato perché abbiamo creato tante occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Sappiamo che l’obiettivo è quello di mantenere la categoria e più siamo lontani dalle zone calde e meglio è. La classifica è veramente corta al di là del Benevento. L’idea è quella di poter vincere contro chiunque senza sfociare nella presunzione".