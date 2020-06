Pisa, D'Angelo: "Siamo venuti fuori col gioco, potevamo vincerla"

Il tecnico del Pisa, Luca D'Angelo, è soddisfatto per il punto ottenuto sul campo della Salernitana: “Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo siamo andati in svantaggio nell’unica azione pericolosa della Salernitana mentre noi abbiamo avuto diverse possibilità. Nella ripresa, dopo il pareggio siamo venuti fuori bene e abbiamo avuto almeno tre palle gol per portare a casa il risultato pieno. Siamo stati ordinati anche se non mi è piaciuto il gol che abbiamo preso. Forse c’era un fallo su Marconi ma eravamo troppo aperti. Però siamo venuti fuori col gioco e sono felice di questo. La Salernitana ha tutte le carte in regola per giocarsela ai playoff. Noi sappiamo qual è il nostro cammino, dobbiamo giocare sempre con questa mentalità e migliorare la condizione che comunque è già molto buona. La classifica ci impone di far punti”.