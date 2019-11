Pisa, D'Angelo: "Spezia gioca bene, ma ha difetti che dovremo sfruttare"

Sfida interna per il Pisa nel 12° turno di Serie B: avversario di turno lo Spezia di Vincenzo Italiano. Sulla sfida si è espresso il tecnico dei nerazzurri Luca D'Angelo in conferenza stampa. Ecco quanto raccolto da TuttoPisa.com: “Dobbiamo mettere da parte la brutta partita di Pescara e concentrarci con grande determinazione sullo Spezia, conosciamo le loro qualità e ci siamo preparati al meglio. I ragazzi li conosco bene e sono convinto che la prestazione non mancherà, il gruppo è maturo e sa di non aver fatto bene a Pescara come mai prima quest’anno. Gli indisponibili? Belli non è convocato. Meroni lo valuteremo nella rifinitura come altri. De Vitis invece è recuperato così come Asencio che ha lavorato in settimana con la squadra. Lo Spezia? Non conosco personalmente Italiano ma lo scorso anno a Trapani ha fatto un vero capolavoro, vincendo anche i play-off. Lo Spezia gioca un buon calcio e come tante formazioni di questo campionato ha tanti pregi ma anche alcuni difetti che dovremo provare a sfruttare. La visita di Dunga? Devo dire che in quei 10 minuti in cui abbiamo parlato ho capito perché ha giocato 3 mondiali ed ha allenato il Brasile: ha una personalità mostruosa ed un’empatia incredibile. Le parole che ci ha detto potranno esserci d’aiuto da qui alla fine del torneo".