Pisa, D'Angelo: "Stiamo bene fisicamente. Sibilli? Sta trovando il suo spazio". I convocati

Luca D’Angelo, tecnico del Pisa, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Cittadella. Ecco quanto riportato da TuttoPisa: “E’ importante ricominciare a giocare in casa dopo tanto tempo anche se l’assenza del pubblico si farà sentire, l’incidenza dei nostri tifosi la conosciamo bene e l’atmosfera dell’Arena sarebbe stata utile. Stiamo bene sia da un punto di vista mentale, dopo la vittoria, che fisico. Il Cittadella è una squadra di buoni giocatori con una società alle spalle che lavora bene, un tecnico che è tra i migliori della categoria: servirà una gara importante sia da un punto di vista fisico e mentale, per vincere dobbiamo eccellere in tante cose. Sono messi molto bene in campo, dobbiamo rispondere con le stesse armi ed essere bravi soprattutto da un punto di vista tecnico. Si pensa partita per partita senza guardare il calendario, dobbiamo affrontarle tutte con grande determinazione. Abbiamo tanti giocatori disponibili, non può esserci spazio per tutti ma con le 5 sostituzioni si può essere determinanti a gara in corso, il gruppo è stata un’arma vincente in questi anni e continuerà ad esserlo. Sibilli è arrivato in punta di piedi, sta lavorando bene e ritagliando il suo spazio, va dato merito alla società di averlo pescato in Lega Pro. Lo conoscevo solo di nome e si sta dimostrando utile per noi, deve lavorare perché la strada è lunga“.

Sulle 100 partite sulla panchina del Pisa: “Il momento più bello sicuramente la finale di Trieste. Quello più brutto la sconfitta di Empoli di un mese fa“.

Di seguito i convocati del Pisa per la gara di domani contro il Cittadella:

Portieri: Kucich, Loria, Perilli

Difensori: Belli, Benedetti, Birindelli, Caracciolo, Lisi, Masetti, Meroni, Pisano

Centrocampisti: De Vitis, Gucher, Marin, Mazzitelli, Siega, Soddimo

Attaccanti: Alberti, Marconi, Masucci, Palombi, Sibilli, Vido