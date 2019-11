Pisa, D'Angelo: "Tristi per il pareggio, non siamo Marconi dipendenti"

Luca D'Angelo

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo commenta il pareggio sul campo del Cittadella: “Loro sono partiti meglio di noi, però abbiamo rischiato il giusto e poi siamo saliti di rendimento costruendo occasioni nitide e passando in vantaggio. Siamo un po’ tristi per il pareggio che c’è stato ma non ci siamo schiacciati e abbiamo cercato di ripartire per trovare il secondo gol. Il Cittadella parte sempre forte, sapevamo che nel primo pressing sono molto bravi. Nei primi minuti abbiamo cercato troppo il fraseggio, quando abbiamo capito che dovevamo giocare nella loro metà campo li abbiamo messi in difficoltà. Non siamo Marconi dipendenti e lo abbiamo dimostrato, siamo gioco dipendenti. La squadra ha fatto la partita che doveva fare, abbiamo pareggiato sul campo di una squadra che si giocherà la promozione diretta. Il punto di oggi dà continuità alla vittoria di due settimane fa con lo Spezia”.