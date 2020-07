Pisa, D'Angelo: "Voto 7 alla nostra stagione. Su altri campi partite farsesche"

Finisce a Frosinone la stagione del Pisa. Il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo non nasconde il proprio rammarico per la qualificazione ai playoff sfumata nei minuti finali: "Siamo arrivati settimi nel campionato di Serie B, da neopromossi. La classifica avulsa ci penalizza. Se avessimo vinto stasera non ci sarebbe stato nulla da dire. In questo momento prevale la rabbia per la mancata qualificazione, meritavamo di esserci. Le occasioni più nitide le abbiamo avute noi".

Qual è il rammarico più grande?

"Abbiamo giocato 38 partite tutte molto tirare mentre su qualche altro campo abbiamo visto partite abbastanza farsesche con risultati scontati e tanti 2001 e 2002 in campo. In questo modo si falsa il campionato".

Cosa ha detto alla squadra?

"Non posso dirgli niente, solo ringraziarli per questa grandissima stagione. Certe delusioni aiutano a fortificare il carattere".

Che voto dà alla stagione sua e del Pisa?

"Diamo 7 a tutte e due, come la posizione finale in classifica".