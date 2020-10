Pisa, dalla porta all'attacco: che esordio in nerazzurro per Loria e Sibilli!

Un Pisa non eccessivamente ritoccato dalla passata stagione in questa sessione di mercato che sta volgendo al termine, ma un Pisa che, diviso tra campionato e Coppa Italia, tra testando anche le nuove leve. Che, appena chiamate in causa, hanno risposto presente.

Ieri la formazione di Luca D'Angelo è stata impegnata contro la Juve Stabia nel Secondo Turno della Coppa, che ha visto i toscani vincere 2-0 e accedere alla fase successiva, che li opporrà all'Entella: a segno il neo acquisto Giuseppe Sibilli, classe '96 arrivato dall'AlbinoLeffe. Pronti via, il giocatore perfeziona a rete un tiro di Masucci che si era scagliato contro la traversa, e nel secondo tempo si incarica della battuta del rigore concesso per un doppio fallo sullo stesso Sibilli e su Mazzitelli: spiazzato Lazzari e gara chiusa.

Ma un rigore è propizio anche per il portiere nerazzurro Leonardo Loria, classe '99 arrivato dalla Juventus nello scambio che ha portato in bianconero Stefano Gori. Lo stesso Loria, nel mettere una pezza a un pasticcio difensivo, atterra in area Della Pietra, ma si fa perdonare parando il penalty concesso alla truppa campana: tiro deviato in corner.

Come inizio, decisamente promettente.