vedi letture

Pisa, De Vitis: "Momento difficile, ma mancano 13 partite. C'è tempo per risollevarsi"

Attraverso i canali ufficiali del club, in casa Pisa è il duttile Alessandro De Vitis a fare il punto della situazione: “E’ innegabile che in questo ultimo periodo stiamo raccogliendo meno di quanto secondo me meritavamo, siamo consapevoli che dobbiamo tirare le fila, è un momento difficile ma mancano 13 partite, c’è tempo per risollevarsi. Il gruppo ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, sono fiducioso, il pubblico è dalla nostra e lo ha dimostrato sabato dopo una sconfitta in un match importante: ci sostengono, non ci sono mugugni, e dobbiamo essere bravi a tenerci questo aspetto che per noi è un valore aggiunto, e già da sabato dovremmo fare una grande partita. C’è una positiva pressione che deve tenerci svegli e vivi, siamo quasi a marzo e le partite ora hanno un peso specifico diverso”.

Prosegue poi: “Non abbiamo fatto brutte partite neppure in questo ultimo periodo, a Empoli avremmo meritato di più e anche sabato col Venezia non abbiamo fatto male, è che in questo periodo alla prima occasione subiamo gol: serve maggior concentrazione per tutti 90’, vanno limitate distrazioni ed errori singoli. Mantenendo un buon livello di prestazioni possiamo uscire da questo momento”.

Conclude con una nota sul personale: “A livello personale sono abbastanza contento di quello che sto facendo, ma sono autocritico sulle mie prestazioni, e sabato sul secondo gol potevo gestire meglio la situazione. Spero comunque di chiudere in crescendo”.