Pisa, difesa colabrodo: 15 reti subite in 6 gare. Non accadeva da 79 anni

Sono ben poche le persone che possono dire di aver visto una partenza peggiore, dal punto di vista dei gol subiti, del Pisa in campionato. Il club toscano infatti nelle prime sei gare di campionato ha subito ben 15 reti, 2,5 a partita di media, di cui ben 11 nelle ultime tre gare in trasferta. Come sottolineano i colleghi di 50 Canale era da ben 79 anni che i nerazzurri non subivano un passivo così importante.