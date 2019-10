7^ giornata del campionato di Serie B andata in archivio per il Pisa, sceso in campo a Perugia nel consueto anticipo del venerdì. Gara fatale per i nerazzurri, caduti 1-0 per mano del Grifo, che ha fatto registrare la prima sconfitta esterna dei toscani in Serie B.

Non solo, questo ko ha fatto cadere anche l'imbattibilità esterna della formazione di D'Angelo, che lontano dalle mura amiche non perdeva dallo scorso 23 gennaio: allora era il campionato di Serie C, e fu l'Arezzo a battere il Pisa. Anche al tempo 1-0, grazie al rigore di Cutolo.