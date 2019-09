Pisa, ecco il nuovo stadio: la variante va in consiglio comunale

© foto di Tommaso Maschio

Un nuovo stadio, tanto auspicato per il Pisa. Come riporta il quotidiano La Nazione, la variante va quest'oggi in consiglio comunale, con un voto che appare scontato ma anche immerso dalle polemiche, che da mesi circondano questo progetto. Ieri però, sempre come riferisce il quotidiano, c’è stato il via libera da parte della Prima commissione consiliare all’adozione della variante per la radicale ristrutturazione dell’ "Arena Garibaldi", che sarà appunto presentata quest'oggi al consiglio. La maggioranza ha i numeri per far passare la proposta, ma le polemiche date dall’intervento delle associazioni ambientaliste probabilmente rappresenteranno un lieve ostacolo.