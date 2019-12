Pisa, esordio in B per il baby Giani. Ma l'attacco preoccupa

Una piccola nota positiva nel piovoso pomeriggio dell' "Arena Garibaldi" per il Pisa, con il giovane Elia Giani, classe 2000 sul quale i nerazzurri hanno puntato per il settore giovanile, all'esordio in Serie B. La gara contro l'Entella è stata negativa per i toscani, caduti per 0-2, ma lo spiraglio lasciato dal giovane calciatore è rimasto.

Soprattutto in virtù del dramma attacco. Proprio nel momento di massima grazia, Michele Marconi, nel monday night della scorsa settimana contro il Pordenone, ha subito una lesione del menisco esterno per la quale si è dovuto operare e che comporterà almeno 30 giorni di stop, mentre Raul Asencio, un po' oggetto del mister in casa Pisa, è ancora alle prese con una tendinopatia che non gli permette di allenarsi con continuità; non solo, in settimana si dovranno valutare anche le condizioni di Gaetano Masucci, uscito anzitempo nella giornata di ieri a causa di forti crampi.

Abili e arruolati, invece, Davide Moscardelli, che non sta però incidendo per come ci si aspettava, e Michael Fabbro.

Il reparto offensivo piange. E, al netto degli infortuni, sarà il punto cruciale per il mercato invernale.