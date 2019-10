Pisa, Fabbro: "Ringrazio il Pisa per aver creduto in me, felice per il gol"

Michael Fabbro

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine della gara tra Pisa e Salernitana, terminata col successo dei toscani per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn l'attaccante nerazzurro Michael Fabbro, autore del raddoppio: "Il gol? Lo sognavo da tanto tempo, fin dal mio arrivo. Oggi è stata un'emozione grandissima, ho imparato che non bisogna mai mollare. Di solito si dice che l'ultima chiave è quella che apre la porta, oggi sono contento, me lo merito, ringrazio il Pisa per avermi dato questa possibilità. Il mister? L'ho già avuto a Bassano, lui mi conosce bene. E' bello avere la fiducia del mister, credo di averla ripagata oggi. Mi alleno sempre al cento per cento, è il mister a decidere la formazione".