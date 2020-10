Pisa, Gemmi: "Abbassiamo la testa e lavoriamo per cambiare l'inerzia di questo momento"

Il direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi ha parlato dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita sul campo della Salernitana: ”Quando si perde così la cosa migliore è abbassare la testa e lavorare per cambiare l’inerzia di questo momento. Per fortuna si torna subito a giocare, l’importante è non portarsi dietro questa sconfitta nella testa e nelle gambe. Sarebbe un errore analizzare la differenza tra primo e secondo tempo: bisogna prendere la batosta e reagire velocemente. Non c’è niente da salvare, bisogna ripartire da zero e migliorare nel risultato. Poi da salvare c’è sempre il gruppo, ma bisogna essere consapevoli di aver fatto una non bella figura dal punto di vista del risultato. Non ci sono alibi", le sue parole riprese da TuttoPisa.com.