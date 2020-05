Pisa, Gemmi: "Con l'ok al protocollo bisogna ripartire. Porte chiuse? Possono danneggiarci"

Il direttore sportivo del Pisa Roberto Gemmi ha parlato della possibile ripartenza della Serie B nel corso della trasmissione Diario Neroazzurro: “Non so se si concluderà o meno la stagione, ascolto e seguo tante cose, ma mi sembra che si navighi a vista e in maniera imprecisa. Se però il protocollo sarà accettato bisogna ripartire in modo che i verdetti vengano dati dal campo che è l'espressione massima del nostro lavoro Ma ovviamente deve esserci la garanzia della salute di tutti. - continua Gemmi come riporta Tuttopisa.com - Porte chiuse? Non voglio alibi, ma nella nostra categoria siamo una delle squadre con il maggior seguito e questi rappresentano un valore aggiunto nel rendimento della squadra, quindi giocare senza di loro può danneggiarci un po'. Tuttavia credo che troveranno comunque il modo di sostenerci”.