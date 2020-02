Pisa, Gemmi: "E' stato un mercato vivace, sia in entrata che in uscita"

Nel corso della presentazione dei nuovi acquisti, in casa Pisa è intervenuto il Ds Roberto Gemmi, che ha tracciato anche un bilancio di quello che è stato il calciomercato: "E' stato un mercato vivace, sia in entrata che in uscita. Tutti i giocatori che sono in entrata hanno un indice tecnico e di spessore importante, anche se noi li abbiamo poi divisi in due direzioni. I più esperti devono dare un miglioramento tecnico nell'immediato, aumentare il tasso dello zoccolo duro della squadra, nel quale crediamo e che resta l'architrave della squadra, Pompetti e Dekic hanno una direzione più a lungo termine, di programmazione futura. Se poi saranno acquisti giusti lo dirà il campo, giudice supremo, ma io sono contentissimo di quanto è stato fatto. Pisa è un esame difficile, ma se superi questo esame sei pronto a giocare ovunque".

A fronte degli acquisti, però, ci sono state anche delle cessioni: "Asencio? Sono felice per lui, ho visto che ultimamente sta facendo bene. Dal punto di vista tecnico abbiamo sempre pensato fosse un ottimo elemento, ma qua non c'era stata quell'alchimia che avrebbe fatto la differenza, cambiare aria è stato produttivo per tutti. Per quanto riguarda Aya, la scelta è stata per l'aspetto tecnico-tattico, ci servivano giocatori con caratteristiche diverse avendo cambiato il modulo difensivo: darlo via mi è dispiaciuto, ma vanno fatte delle scelte".