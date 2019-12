A margine dell’accordo siglato tra il Pisa e BPM, come riferisce tuttopisa.com, ha parlato il direttore sportivo nerazzurro Roberto Gemmi: “Sento parlare continuamente di infortuni e sono stufo. Il calcio è questo, ci stanno anche queste problematiche. Noi dobbiamo affrontarle e se saremo all’altezza le supereremo. E’ ovvio che dispiaccia per chi rimane fuori ma non abbiamo tempo ed energie per pensare a chi non c’è. Sono tanti? Ne prendiamo atto, di più non possiamo fare. Finora il cammino è stato positivo ma non è che ci mettiamo a festeggiare. Anzi, dobbiamo pedalare ancora più forte viste le difficoltà che incontriamo e 4 partite difficili che ci aspettano“.

E sul mercato: “Ovviamente quando sarà il momento qualcosa faremo. Io ho le mie idee ma adesso siamo concentrati solo ed esclusivamente su queste quattro gare dalle quali potremo anche dedurre delle indicazioni su chi ha recuperato, su chi ha fatto più o meno bene".