Pisa, Gemmi: "Sono rimasto con la squadra. Ma parlare ora di calcio è sbagliato"

Come riporta tuttopisa.com, dalle colonne de Il Tirreno è intervenuto il Ds del Pisa Roberto Gemmi: "Viviamo in una situazione surreale ma soprattutto che conosciamo poco. E molti commentano e propongono analisi come se fossero specialisti, lo fanno in modo così convincente da auto convincersi della bontà delle proprie idee. Parlare di calcio da un punto di vista tecnico in questo momento non è facile e anzi è sbagliato perché tante persone soffrono e hanno perso i propri cari. Il calcio inteso come aggregazione e divertimento riveste un aspetto sociale molto importante: quando si potrà ripartire sarà sicuramente un segnale importante per tutti, vorrà dire che pian piano si tornerà alla normalità, sarà un segnale positivo in generale".

E aggiunge: "Sono rimasto a Viareggio dove risiedo durante la stagione, non sono tornato a Milano cioè dov’è la mia famiglia perché nel mio ruolo è importante stare a poca distanza dalla squadra anche se non ci vediamo fisicamente: il comandante deve restare sulla nave".