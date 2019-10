Pisa, gioia D'Angelo: "Ko di Livorno fa male, ma reazione da big"

Luca D'Angelo

2-1 e tre punti, importanti, portati a casa. Il Pisa, dopo l’amara sconfitta nel derby con il Livorno, è riuscita nell’ardua impresa di battere la Salernitana. Una prestazione quasi perfetta per i nerazzurri. Una partita che ha ridato vitalità, entusiasmo a tutto l’ambiente. Queste le dichiarazioni dell’allenatore Luca D’Angelo al termine del match: “Abbiamo giocato una bellissima partita, battendo una squadra forte fuori casa. Il campo pesante ci ha un po' aiutato: non ha permesso il solito giro palla veloce della Salernitana. Comunque, a parte tutto, abbiamo creato più di loro. Abbiamo meritato la vittoria. Sono contento per la prestazione, per i miei ragazzi e per i nostri tifosi che, ancora una volta, nonostante la sconfitta di sabato con il Livorno, ci hanno sostenuto per tutto il tempo. Hanno fatto, come sempre, la differenza. Asencio non ha giocato perché aveva la febbre. Benedetti è un ragazzo d'oro, di grande qualità. Fabbro anche ha fatto un'ottima partita. Ha delle caratteristiche uniche: corsa e intelligenza. Sono contento per lui perché ha passato dei momenti negativi. Comunque è una vittoria importante. Continuiamo così".