© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

E' terminato in parità il match dell'Arena Garibaldi tra Pisa e Crotone: al termine della sfida, è intervenuto ai microfoni di DAZN il portiere nerazzurro Stefano Gori: "La parata su Mazzotta è stata particolare, sono riuscito a rimanere in piedi fino al momento in cui ha calciato. Abbiamo ottenuto un punto molto importante. Non mi metto a giudicare le decisioni dell'arbitro, ma sul gol di Golemic ho subito un fallo che non è stato fischiato. Essere il portiere del Pisa è qualcosa che mi fa stare bene. Siamo pronti per il derby col Livorno, spero di far bene con questa maglia perché ci tengo particolarmente: voglio godermi al meglio questo mio primo anno in Serie B".