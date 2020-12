Pisa, Gucher: "Rammarico per il pari col Chievo, ma è positivo aver fatto comunque punti"

Tra i protagonisti della gara contro il ChievoVerona, c'è sicuramente il capitano del Pisa Robert Gucher, che ha palato nel post gara: "Ci prendiamo questo punto, è normale che un po' di fastidio ci sia perché se non avessimo preso gol da calcio piazzato avremo portato a casa i tre punti: a livello mentale loro si sono caricati, noi forse impauriti ma comunque ci portiamo a casa quanto conquistato. Eravamo poi anche in 10, ma le espulsioni fanno parte del gioco, capitano dopo 70-80', però ripeto, va bene così, il punto è stato un primo passo positivo. Non è mancata la cattiveria, da un paio di gare lo stiamo dimostrando, siamo sempre più squadra, la strada è giusta. Ora ci godiamo i due giorni di Natale in famiglia e allenamenti, poi testa al Cosenza".

Conclude: "Avere un giorno in più per preparare la partita è positivo, ci saranno ancora delle gare ravvicinate ma per noi, per la piazza e la società, è importante arrivare al 4 gennaio con quanti più punti possibile. Ci abbiamo sempre provato, non sempre ci è riuscito, ma lotteremo fino alla fine".