Pisa, Gucher: "Sono legato a Frosinone. Ripartiremo con entusiasmo"

© foto di Federico Gaetano

A margine del pareggio in casa contro il Frosinone, il centrocampista del Pisa Robert Gucher si è così espresso ai microfoni di DAZN: "Chiudiamo un anno positivo, è un punto importante contro grande squadra. Sapevamo sarebbe stata difficile, oggi serviva questo tipo di calcio per portare un risultato a casa. Aspettavo da tanto questa partita, sono molto legato a questi colori. Ho vissuto per otto anni a Frosinone, questo non si dimentica. Mi ha fatto piacere rivedere magazzinieri, fisioterapisti ed ex compagni. Posso dire di aver conosciuto gente bella e importante. Sapevamo che la Serie B sarebbe stata molto difficile, forse mai come quest'anno la classifica è strettissima. Ma sappiamo anche che se fai due o tre vittorie di seguito puoi sognare, viceversa ti ritrovi a lottare per la salvezza. Possiamo essere contenti del lavoro fatto, sicuramente torneremo dalle vacanze carichi, con l'entusiasmo che questa gente ci trasmette, per portare a casa risultati".