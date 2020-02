vedi letture

Pisa, querelle nuovo stadio. Il sindaco: "Oltre a quella col credito sportivo, c’è un’altra strada”

Ancora alle prese con il progetto del nuovo stadio, il Pisa. Come riferisce tuttopisa.com, prosegue il lavoro della commissione urbanistica del comune sulle 65 osservazioni legate alla variante dell'impianto (41 sono ancora da esaminare), ma il via libera definitivo del consiglio comunale è previsto entro i primi di marzo. In merito a ciò, davanti alle telecamere di 50 Canale, è intervenuto il sindaco di Pisa Michele Conti: “Noi in questo anno e mezzo abbiamo lavorato fortemente in questa variante e non era così scontato. C’è un percorso abbastanza complesso e complicato. Ringrazio la commissione che ci sta lavorando e in queste settimane verificando le varie osservazioni fatte da tutti coloro interessati dalla problematica. Arriveremo in fondo sistemato l’aspetto urbanistico e in quell’area si potrà realizzare il nuovo stadio visto che prima li erano previsti palazzi a 7 piani e una colata di cemento. Invece rimane un’infrastruttura importante per l’attività sportiva. Finita la partita urbanistica partirà l’aspetto economico. La società lavorerà ad un patto economico-finanziario. Sarebbe uno dei primi casi a livello nazionale dove la società insieme al credito sportivo e ad un fondo immobiliare realizza il nuovo stadio. Il percorso è questo, ma non è escluso che ce ne sia un secondo sul quale stanno lavorando. Sono fiducioso che li presto si vedrà una nuova infrastruttura nuova adeguata ai tempi. La società ha interesse a realizzarlo e farà scuola“.