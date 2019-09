Pisa, i voti al mercato: innesti mirati in ogni reparto, senza pazzie

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente pazzie e colpi mirati per puntare alla salvezza. Il Pisa ha rinforzato tutti i reparti con Varnier, Aya e Belli in difesa, Pinato, e il ritorno di Marin, in mezzo al campo Siega a ispirare le punte con un Asencio all’ennesima esperienza in Serie B pronto a consacrarsi. Poi la conferma del gruppo storico che ha conquistato una promozione a un certo punto insperata al termine di una rimonta clamorosa.

Il colpo: Quella che si apre potrebbe essere l’anno di Raul Asencio dopo le esperienze con Avellino e Benevento degli ultimi due anni. Lo spagnolo può giocare in ogni ruolo d’attacco, è giovane e a 21 anni è pronto al salto di qualità.

L’allenatore: Luca D’Angelo da quando è arrivato sulla panchina dei toscani ha cambiato il volto della squadra trascinandola alla promozione in Serie B dopo una grande cavalcata. Ora proverà a ripetersi in cadetteria.

Acquisti: Belli (Virtus Entella), Aya (Catania), Quaini (Genoa), Pinato (Sassuolo), Meroni (Sassuolo), Giani (Sassuolo), Marin (Sassuolo), Asencio (Genoa), Perilli (Pordenone), Varnier (Atalanta), Fabbro (ChievoVerona)

Cessioni: Kucich (Cavese), Voltolini (risoluzione), Maffei (Lecco), Cuppone (Monopoli), Lidin (Paganese), Alberti (Paganese), Quaini (AlbinoLeffe), Favale (Reggiana), Meroni (Sassuolo), Eusepi (Alessandria), Langella (Palermo), Zammarini (Pordenone), Nacci (Lecco), Reinholds (Pafos), Masi (Pro Vercelli), Pesenti (Padova)

Voto: 6

Pisa (4-3-1-2): Gori; BELLI, VARNIER, Benedetti, Lisi; De Vitis, Gucher, PINATO; SIEGA; Masucci, ASENCIO. Allenatore: D'Angelo (confermato)