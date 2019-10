Pisa, la croce di Benedetti: prima autorete nerazzurra decisiva nel derby

© foto di Federico De Luca

Il derby contro il Livorno deve ormai essere messo in archivio, stasera c'è la Salernitana, ma in casa Pisa pesa ancora la gara di sabato, che ha visto il 29 successo amaranto su 69 gare giocate nella storia.

Un derby sentito, che vide le luci nel 1919, e che conta appunto 69 gare giocate, storicamente non propizie per il Pisa, che alle 29 vittorie del Livorno risponde con solo 13 sorrisi (27 i pareggi): l'ultima, come detto, sabato, che ha presentato una nota sicuramente singolare, come ha evidenziato la Lega B. E' stato infatti un derby che passerà alla storia quello del 16 ottobre 2019 perché è stato il primo deciso da un'autorete dei nerazzurri: la goffa mossa di Simone Benedetti è costata cara alla formazione di D'Angelo, che dal 16' del primo è stata sotto di una rete senza amai recuperarla.