Pisa, la Seria A monitora i giovani nerazzurri: nel mirino del Toro c'è Marin

vedi letture

E' arrivato a Pisa, con la formula di "titolo definitivo" solo la scorsa estate, dopo aver militato nel passato campionato in prestito dal Sassuolo, ma per Marius Marin il futuro potrebbe riservare location diverse dalla Toscana. Stando a quanto riferisce toronews.net, infatti, il centrocampista rumeno è finito nel mirino del Torino, che sta valutando il suo profilo; qualora questa idea potesse divenire una trattativa vera e propria, ci sarà da stabilire se il classe '98 sarà magari lasciato in prestito proprio a Pisa (o comunque in B), o se farà il salto di categoria. A ogni modo sarà una situazione da monitorare.