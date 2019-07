Pisa, lavoro personalizzato per Aya: lieve affaticamento per il difensore

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Giornata di amichevole, quella di ieri, per il Pisa, che nel ritiro di Storo ha affrontato gli ungheresi dell'Eto Futball KFT. Assente, ovviamente tra i nerazzurri, il difensore ex Catania Ramzi Aya, che ha svolto lavoro personalizzato a causa di un lieve affaticamento. A ogni modo, le sue condizioni non destano preoccupazione.