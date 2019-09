© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Primo gol in Serie B per Francesco Lisi nel match Veneia-Pisa 1-1: “E’ una giocata che provo spesso, non so se c’è stata una deviazione ma io ho tirato in porta ed è andata bene. Stiamo facendo bene, dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una grande gara, nei primi quaranta minuti li abbiamo messi sotto e nel secondo tempo siamo entrati bene poi c’è stata l’espulsione di Benedetti però siamo stati compatti riuscendo a portare a casa questo punto. Ora dobbiamo recuperare al meglio perchè venerdì ci aspetta un’altra battaglia a Perugia. Giocando a quattro cambia qualcosa ma io mi metto a disposizione del mister e della squadra. Teniamo un ritmo alto per tutta la partita quindi è normale che avendo giocato tre partite ravvicinate ci sia un po’ di stanchezza. Stiamo facendo un grande lavoro e dobbiamo continuare a farlo. Oggi abbiamo sofferto solo quando siamo rimasti in dieci. A Perugia andremo per fare la nostra partita, sappiamo che è una squadra e lavoreremo in settimana per metterli in difficoltà”, riporta Tuttopisa.it.